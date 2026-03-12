Rambler&Co узнал долю россиян, считающих фигурное катание символом страны

Медиахолдинг Rambler&Co совместно с видеосервисом Okko провел исследование, посвященное восприятию фигурного катания в России. Опрос проходил с 26 февраля по 5 марта 2026 года, в нем участвовали более 2 тысяч человек. Поводом для исследования стала премьера драматического сериала «На льду».

Согласно полученным данным, более трети опрошенных (36 процентов) воспринимают фигурное катание как один из главных символов страны на международной арене. Еще 23 процента респондентов назвали его важным, но не ключевым видом спорта. Для 26 процентов участников это просто одна из многих дисциплин. При этом 15 процентов полагают, что сегодня значение фигурного катания для имиджа России уже не так велико.

В ходе опроса россияне также высказались о методах работы тренеров. Почти половина респондентов (46 процентов) считают, что жесткость допустима, но только в разумных пределах. Почти треть участников (29 процентов) убеждены, что без строгости невозможно вырастить чемпионов. Каждый десятый (10 процентов) полагает, что такой подход может ломать психику спортсмена. Еще 15 процентов отметили, что многое зависит от характера и возможностей конкретного ребенка.

Мнения о нагрузках в фигурном катании разделились. Около половины опрошенных (49 процентов) уверены, что это один из самых тяжелых видов спорта для детей. В то же время 41 процент респондентов считают, что нагрузки в фигурном катании не выше, чем в других дисциплинах. Затруднились с ответом 10 процентов участников.

Большинство россиян полагают, что главная плата за победы — это здоровье. Такой вариант выбрали 49 процентов респондентов. Еще 34 процента уверены, что спортсмены жертвуют детством и личной жизнью. Только 4 процента считают, что победы прежде всего влияют на психологическое состояние. При этом 13 процентов участников убеждены, что высокая цена полностью оправдывается результатом.

Две трети опрошенных (66 процентов) заявили, что здоровье спортсмена важнее побед, и они не готовы оправдывать травмы и перегрузки ради медалей. Оставшиеся 34 процента уверены, что победы в профессиональном спорте все же стоят усилий и жертв.

Кроме того, россияне указали на важность психологической поддержки фигуристов после завершения карьеры. Более половины участников (52 процента) считают ее крайне необходимой. Еще 16 процентов полагают, что помощь нужна в отдельных случаях — например, после травм. Почти пятая часть опрошенных (18 процентов) уверены, что спортсмены должны справляться самостоятельно. Остальные 14 процентов признались, что никогда не задумывались об этой проблеме.