Горбачева рассказала, когда сможет полноценно вернуться на лед

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва поделилась с фанатами новостями о своём восстановлении после операции на колене в Германии. Она перенесла её в начале января.

«Новости отличные! Восстановление идёт с большим опережением графика. В ближайшие дни у меня будет приём в центре восстановления, возможно, я приеду в Германию на три недели для прохождения курса физиотерапии. Через пять недель ещё одна консультация с доктором Штайном, и очень возможно, что я смогу выйти на лёд уже в конце апреля», — написала Горбачёва в своём телеграм-канале.

Напомним, Горбачёва из-за травмы мениска была вынуждена пропустить чемпионат России – 2026, который состоялся в декабре в Санкт-Петербурге.