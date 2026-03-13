Чемпион мира рассказал, почему перестал работать с фигуристами Плющенко

Чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Иван Скобрев рассказал, почему перестал работать с фигуристами академии «Ангелы Плющенко».

© Sports.ru

Скобрев сотрудничал с Плющенко в 2022 году. В 2024-м он уехал США, где сейчас тренирует хоккеистов Connecticut Junior Rangers.

— Вы работали тренером в хоккее и фигурном катании. Где больше понравилось?

— У меня был опыт работы с Женей Плющенко в его академии. Мы с Женей живем друг от друга недалеко, и так получилось, что играли в одной команде, которую он же и создал — «Союз чемпионов». Было свободное время, как раз я помогал своим детям в тренировках.

Мы с Женей переговорили, я сказал: «Давай попробую, в зале помогу твоим ребятам. Может, что-то новое привнесу». Был такой опыт, где-то на протяжении полугода мы сотрудничали. И все бы ничего, начался «Ледниковый период», где я выступал с Викторией Синициной, и просто физически не находилось времени уже помогать Жене.

А так, конечно, интересный опыт: совершенно по-другому все это, все-таки более индивидуальный вид спорта. Колоссальный труд девчонок и мальчишек, которые занимаются фигурным катанием.

Хоккей все-таки более-менее командный, и ты можешь положиться на команду: они все вместе, тренируются определенное количество времени. Эти же готовы тренироваться с утра до вечера, будь то лед, зал, ОФП. Везде родители, и тут же ребята делают уроки по дистанционному обучению.

12 часов минимум они уделяют тому, чтобы держать себя в форме, чтобы совершенствоваться и становиться лучше. Это незабываемый опыт, — сказал Скобрев.