Сихарулидзе рассказал о «чуваке из Люксембурга», выступающем против России

«Чувак из Люксембурга больше всех кричал, что мы плохие. Я ему говорю: «Слушай, а тебе чего надо-то вообще?» Сихарулидзе о противниках России в ISU
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток» рассказал о противниках России в Международном союзе конькобежцев (ISU).
В 2022 году ISU отстранил российских спортсменов от международных турниров. Только Аделия Петросян и Петр Гуменник получили допуск для отбора на Олимпиаду-2026 в Милан в нейтральном статусе.
«Теперь ситуация чуть-чуть изменилась, причем в нашу сторону. Многие вопросы, и в том числе вопрос отстранения наших спортсменов от международных соревнований, входят теперь в компетенцию совета федерации [ISU]. А это уже совсем небольшой круг людей, 15 человек. И само собой, решить какой-либо вопрос и убедить 15 человек, а точнее 8 из них, намного легче. Не помню, сколько стран – где-то 70. То есть это абсолютно разные подходы. И вот мы были очень довольны, что прошлым летом смогли поучаствовать в том, чтобы такое изменение произошло. Оно очень-очень серьезное. То есть сейчас, например, если бы все оставалось как раньше, вы представляете, что такое на конференции сейчас поднять вопрос про русских? Тут же встает эстонец, латыш, украинец, чувак из Люксембурга, который рядом со мной сидел на конференции и больше всех кричал, что мы плохие. Я ему говорю: «Слушай, а тебе чего надо-то вообще?» А он сидит, у него костюм красивый, платок завязан, все такое, дядечка. И он, причем рядом со мной, был недоволен, когда речь про нас зашла. Я говорю: «Ты чего хочешь-то? Приезжай к нам. Чего ты тут суетишься? У тебя сколько спортсменов-то вообще?» Он такой: «Ну, не знаю». Я говорю: «А я знаю». Вот эти люди, если бы они решали – я не знаю, шансы были бы так себе. Финка, помните, каталась с нами, Рахкамо? Она самая злостная мадам вообще», – рассказал Сихарулидзе.
