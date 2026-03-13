Сихарулидзе рассказал о «чуваке из Люксембурга», выступающем против России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток» рассказал о противниках России в Международном союзе конькобежцев (ISU).

В 2022 году ISU отстранил российских спортсменов от международных турниров. Только Аделия Петросян и Петр Гуменник получили допуск для отбора на Олимпиаду-2026 в Милан в нейтральном статусе.