Появился регламент конкурсов Кубка Первого канала по фигурному катанию

21 и 22 марта в Санкт-Петербурге пройдёт Кубок Первого канала по фигурному катанию, в котором примут участие ведущие фигуристы страны. Напомним, что на нём будут представлены две команды — сборные Москвы и Санкт-Петербурга. Спортсмены в один день будут исполнять на льду программы, в другой — участвовать в конкурсах.

В телеграм-канале «Фигурное катание на Первом» был опубликован подробный регламент соревнований.

Парное катание: тодес и вращательная поддержка на одной руке. Побеждает пара, которая исполнит максимальное количество оборотов или максимально продолжительный по времени элемент.

Танцы на льду: твизлы и поддержка по дуге. Побеждает дуэт, который исполнит максимально продолжительный по времени элемент.

Одиночное катание:

1. Вращения: один спортсмен от команды исполняет волчок на левой ноге, второй спортсмен исполняет либелу на левой ноге. Побеждает спортсмен, который исполнит максимальное количество оборотов.

2. Каскады: четыре одиночника из каждой команды поочередно исполняют один каскад или комбинацию.

3. Прыжковая дуэль: участвуют по два одиночника из каждой команды. Спортсмен из одной команды делает любой сольный прыжок более трех оборотов, спортсмен из другой команды его повторяет. Первый, кто ошибся, выбывает.

Прыжковый баттл

1. Параллельные прыжки: каждая команда должна исполнить два разных параллельных парных прыжка и два разных параллельных парных каскада или комбинации из двух прыжков. Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов за элементы.

2. Эстафета прыжков. Каждая команда должны исполнить в формате эстафеты прыжки в следующей последовательности: 3T, 3S, 3Lo, 3F, 3Lz, 3A, 4Т, 4Lo, 4S, 4F, 4Lz. Побеждает команда, которая исполнит элементы за минимальное количество времени.

Командные эстафеты

1. Полоса препятствий: соревнуются два одиночника, две спортивные пары и два танцевальных дуэта из каждой команды. Побеждает та команда, которая пройдёт полосу препятствий за минимальное количество времени.

2. Эстафета шагов: соревнуются два одиночника, две спортивные пары и два танцевальных дуэта из каждой команды. Побеждает та команда, которая пересечёт финишную черту первой.

3. Игрушкопад: соревнуются четыре любых спортсмена из каждой команды. Каждая команда должна собрать максимальное количество игрушек со льда за 60 секунд.