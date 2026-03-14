Ученик Тутберидзе – об ОИ: победа Шайдорова удивила. За Малинина обидно и грустно

Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, поделился мнением о результатах Олимпийских игр — 2026 в Италии в соревнованиях мужчин. Золото завоевал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

— Смотрели Олимпиаду в Милане?

— Да. Какую-то часть немножко вначале пропустил, потом нагонял. И вот особенно девушек я смотрел в онлайне. Интересные впечатления, результаты некоторые очень удивили. Победа Миши Шайдорова, конечно же, удивила, потому что это было неожиданностью. Да, он молодец, сделал свой максимум, но изначально до его прокатов я даже не ставил, он будет в тройке призёров. А когда он откатал короткую, произвольную и выиграл золото, я прямо очень гордился за него. Но больше болел за наших ребят — за Петю [Гуменника], Аделю [Петросян]. Хотелось, чтобы они просто показали себя миру, представили нашу страну после такого отсутствия. Поэтому по большей части болел за них.

— Вы сказали, что для вас была неожиданной победа Михаила Шайдорова. Какие мысли по поводу итогового места Ильи Малинина?

— Жалко. Он выдал все свои силы на командный турнир, кто-то говорил, что он не сможет там выиграть, что это помешает ему. Я, честно, в это не верил, считал, что Илья выдаст очень хороший прокат и победит. Очень грустно и обидно, но это можно понять — столько побед за сезон, и сам факт, что он только вот выступил в команднике, очень много сил отдал туда. По большому счёту моральных, нежели физических.

— Могло ли сказаться волнение?

— Естественно. Успел прочитать его слова, что, когда он стоял в стартовой позиции, на него нахлынули воспоминания о его спортивной карьере. Я даже на себя это примерил, что он мог чувствовать, и понял, что это правда могло его очень сильно сбить. Ощущение ностальгии и всего пройденного пути, что он сейчас стоит здесь, а это цель, к которой он стремился всю свою жизнь, – сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.