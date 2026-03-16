Роднина ответила, планирует ли следить за ЧМ по фигурному катанию в Чехии

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «Матч ТВ» заявила, что не планирует следить за чемпионатом мира по фигурному катанию в Чехии.

Чемпионат мира пройдет 24–29 марта в Праге.

На Олимпийских играх в Италии российские фигуристы Петросян и Гуменник заняли шестые места в женском и мужском одиночном катании соответственно.

— Не планирую следить за чемпионатом мира. После олимпийских игр такие турниры никогда не интересны. Интересно будет в следующий год, какие новые имена, тенденции и направления появятся. Следующий год будет интересным, — сказала Роднина «Матч ТВ».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил «Матч ТВ», что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами не смогут принять участие в турнире.