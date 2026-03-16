Тутберидзе высказалась об отсутствии Петросян в финале гран-при

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась по поводу пропуска трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян на финале Гран-При России — 2025/2026. Она отметила, что участницы турнира не сильно заметили её отсутствие.

«Не в обиду Аделии, но думаю, что девочки, которые катались, даже не вспомнили про нее на этом турнире. Просто катались и все. Никто не борется за какое-то конкретное место, каждый выходит показать то, что он наработал», — сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.

На Олимпийских играх в Италии Аделия Петросян заняла шестое место. Она не смогла чисто исполнить четверной тулуп.