Валиевой подарили игрушку во время поездки в Китай: «Решила, что Айси Бри будет моим талисманом. Мне кажется, мы как будто похожи»
В начале марта Валиева выступала с показательными номерами перед матчами КХЛ в Шанхае.
«Несколько дней назад вернулась в Москву, а эмоции все еще переполняют. Эта поездка в Шанхай была особенной, потому что представлять новую программу всегда приятно, но очень волнительно. Огромное спасибо всем, кто пришел меня поддержать! Зарядилась энергией и уже с новыми силами продолжаю тренироваться дома.Подарков было так много, что я даже не знала, как их все увезти! Но один из них стал по-настоящему особенным – моя Айси Бри. Я просто влюбилась с первого взгляда, и теперь не расстаюсь с ней ни на минуту. Решила, что она будет моим талисманом, и даже подвесила ее на сумку. Мне кажется, что мы как будто похожи, а вы что думаете?» – написала Валиева в своем телеграм-канале.
