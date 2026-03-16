Рудковская высказалась об уходе Сарновских от Плющенко к Тутберидзе

Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко к Тутберидзе: «Пусть правда останется на совести каждого. Тем более все действующие лица ее хорошо знают»
Совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская отреагировала на уход фигуристов Никиты и Софии Сарновских в группу Этери Тутберидзе.
Ранее спортсмены тренировались у Евгения Плющенко.
«Я не хочу пиарить этот ответ и в целом эту ситуацию. Пусть правда останется на совести каждого. Тем более все действующие лица ее хорошо знают», – сказала Рудковская.
В нынешнем сезоне София Сарновская заняла 10-е место на юниорском первенстве России. Никита стал 11-м на взрослом чемпионате России, а также выиграл ЧР по прыжкам.
