Рудковская высказалась об уходе Сарновских от Плющенко к Тутберидзе

Совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская отреагировала на уход фигуристов Никиты и Софии Сарновских в группу Этери Тутберидзе.

Ранее спортсмены тренировались у Евгения Плющенко.

«Я не хочу пиарить этот ответ и в целом эту ситуацию. Пусть правда останется на совести каждого. Тем более все действующие лица ее хорошо знают», – сказала Рудковская.

В нынешнем сезоне София Сарновская заняла 10-е место на юниорском первенстве России. Никита стал 11-м на взрослом чемпионате России, а также выиграл ЧР по прыжкам.