Итальянец сравнил тренерские способности Тутберидзе и Мишина

Итальянский фигурист с русскими корнями Николай Мемола рассказал, почему считает Алексея Мишина лучшим тренером в истории фигурного катания.

— Я очень уважаю Этери Георгиевну и ее достижения, но Мишин с другой планеты. Он уже столько лет работает на самом высоком уровне, что я не могу представить, как кто-то может с ним соперничать. Тутберидзе находится в мировом топе со времен Олимпиады в Сочи, а это даже не половина от того периода, что проработал Мишин. Он в своей лиге, а все остальные позади, — сказал Мемола.

Мишину 8 марта исполнилось 85 лет. По этому поводу в Санкт-Петербурге прошли концерты, в которых приняли участие прославленные спортсмены.

За свою карьеру спортсмена Мишин в паре с Тамарой Москвиной становился чемпионом СССР, был призером чемпионатов мира и Европы.

Затем он начал работать тренером. Самыми известными его учениками были двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, олимпийские чемпионы Алексей Урманов и Алексей Ягудин, призеры Олимпийских игр Каролина Костнер и Михаил Коляда, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова.