Ида Галич рассказала о конфликте с Авербухом

Известная телеведущая Ида Галич рассказала о своём конфликте с серебряным призёром Олимпийских игр, хореографом и постановщиком Ильёй Авербухом. По её словам, из-за этого девушка не приняла участие в проекте «Ледниковый период», хотя готовилась к нему два месяца.

«Меня позвали в шоу «Ледниковый период». Я та спортсменка–звезда, которая два месяц тренировалась, но не вышла на лед, потому что сильно разругалась с Ильей Авербухом. У нас не сложилось общение, мы до сих пор сквозь зубы разговариваем. Он как-то очень грубо со мной разговаривал. Я не преувеличиваю. Два месяца потратила на тренировки, мне нравилось. Именно по отношениям у нас не сложилось ни-че-го. Если мягко говорить», — сказала Галич в новом интервью на своём канале.

Ранее стало известно, что Степанова/Скобрев и Тотьмянина/Федотов стали победителями «Ледникового периода» — 2026.