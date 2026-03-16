Плющенко раскритиковал Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о переходе своих бывших учеников Никиты и Софьи Сарновских в штаб заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Прочитал сегодня интервью Этери Тутберидзе. Из положительного: нашу работу со спортсменами наконец-то заметили и признали, даже дали положительную публичную оценку. Из странного. 5 марта Сергей Дудаков передал инфо тренеру моего штаба на финале Гран-при, что Сарновские Никита и Софа переходят в их штаб в майское окно. В этот же день Никита Сарновский мне это подтвердил, когда я ему задал вопрос в лоб. После этого мы с ним попрощались. Я не видел смысла в своей дальнейшей работе. Хотя, не скрою, получить эту инфо не от моих спортсменов, которых тренировал 7 лет, и их родителей, а от «дружеского»нам штаба было мне неприятно. Но, видимо, очень кому-то не хотелось ждать майского окна. Хотелось блеснуть в Йошкар-Оле. Хотелось, чтобы я быстрее узнал о переходе моих спортсменов к вам и быстрее распрощался. Что и случилось. Мне говорили, что обработка уже началась после прыжкового турнира, когда Никита стал ЧР по прыжкам. Слухи доходили, но я отказывался в них верить. Никита свой уход в ТШТ 5 марта подтвердил не только мне, но и моей супруге как гендиректору академии, сообщил своим друзьям в группе. Отец спортсмена озвучил этот факт не только тренерскому штабу, но и родителям группы. В связи с этим у меня один-единственный вопрос: а что, в таком уважаемом штабе правая рука не знает, что делает левая? Сергей Дудаков знал про переход спортсменов и даже потрудился сообщить нашему штабу, а Этери Тутберидзе узнала об этом из новостей? Коллеги, вам самим не смешно? В следующий раз, когда вы захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им «компоненты» и «места в сборной». Компоненты нужно ещё накатать, а места в сборной как минимум — заслужить. По крайней мере, если мы с вами за честный спорт и честную профессиональную конкуренцию», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.