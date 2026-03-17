Бойкова и Козловский ответили, что считают главным достижением сезона

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в спортивных парах, ответили, что считают своим главным достижением сезона-2025/2026.

— Что вы сами считаете вашим главным достижением в этом сезоне?

Бойкова. Что мы его пережили. Пережили без потерь. Получился очень удачный сезон в плане результатов. В плане прокатов тоже видны продвижения, скажем так, по сравнению с прошлым годом. Мы улучшили очень сильно подкрут, улучшили выброс флип, тодес назад наружу. Может быть, если говорить про уровни именно в распечатках, это не так заметно, но внешне и по ощущениям он стал лучше.

Да и, в принципе, я довольна проделанной работой и тем, что не на всех стартах получился четверной выброс, но, в принципе, моя цель глобальная на этот сезон осуществилась, потому что я сделала не один раз этот четверной выброс на соревнованиях.

Козловский. Для меня самым главным достижением этого сезона стало чемпионство в Петербурге, победа на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Очень было важно победить с новой командой.

Поэтому мне кажется, что именно это достижение является ключевым достижением пары Бойкова/Козловский в сезоне-2025/2026. Кстати, про новую команду.

— Можно ли сказать, что Станислав Морозов – это главное лицо успеха вашего сезона?

Козловский. Я бы не так сказал. Главное лицо нашего успеха – это наши победы. А Станислав Морозов вместе с Этери Георгиевной и всеми специалистами, с которыми мы работаем, и вместе с нами, мы являемся, мне кажется, создателями этого успеха. Это очень сложная, кропотливая, вдумчивая и основательная работа, которая была проделана на протяжении летней подготовки, которая продолжалась на протяжении всего сезона и привела к абсолютно максимальным результатам, — сказали спортсмены в интервью Okko.