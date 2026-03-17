ISU разрешил Родину выступать за Германию в танцах на льду с Дарьей Гримм

Федерация фигурного катания Германии (DEU) получила от Международного союза конькобежцев (ISU) разрешение на создание нового танцевального дуэта Дарья Гримм — Григорий Родин, сообщает пресс‑служба DEU.

Ранее Родин представлял на соревнованиях Россию.

— 20‑летний уроженец России стал новым партнером четырехкратной чемпионки Германии среди юниоров, — говорится в сообщении.

Право на участие в турнирах для нового дуэта будет действовать с 1 мая 2026 года. Таким образом, танцевальная пара может стартовать на международных соревнованиях в сезоне‑2026/27.

В 2025 году Гримм рассталась со своим прежним партнером Михаилом Савицким, с которым дважды выигрывала бронзу юниорских чемпионатов мира.