Петросян и Гуменник покажут совместный номер в шоу Тутберидзе

Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник представят совместный показательный номер в туре шоу Этери Тутберидзе. Об этом сообщил хореограф Даниил Глейхенгауз в эфире программы «Утро на ТНТ».

«Это все очень просто, там есть регламент. Приглашается определенное количество спортсменов. Но могу дать такую информацию на будущее. У нашей команды в апреле, как всегда, проходит тур. И в этом туре вы увидите номер», — сказал Глейхенгауз.

Тур шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду» пройдет в апреле 2026 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах.