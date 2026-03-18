Двоеглазова рассказала о влиянии присутствия Тутберидзе на выступлениях

Тренер Этери Тутберидзе вселяет уверенность и спокойствие, когда присутствует на соревнованиях. Об этом в интервью ТАСС рассказала фигуристка Алиса Двоеглазова.

"Она приносит уверенность в себе. И на контрольных прокатах, и на чемпионате России мне было спокойнее выходить. Не знаю, как это вообще работает. Я очень люблю, когда выводят и Сергей Викторович [Дудаков], и Даниил Маркович [Глейхенгауз]. Перед короткой и произвольной на чемпионате России держались за руки с Этери Георгиевной несколько секунд, смотрели в глаза, и не знаю как, но это очень зарядило меня. Первый раз она меня выводила на контрольных прокатах. Тогда мне даже было страшновато, не знала, как это происходит, но все оказалось намного лучше, и мне очень понравилось", - рассказала Двоеглазова.

Двоеглазовой 17 лет, она является победительницей финала Гран-при России и серебряным призером чемпионата страны, победительницей этапа Гран-при России в Красноярске.