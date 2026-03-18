Тарасова: Ягудин — один из лучших фигуристов в истории

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «Матч ТВ» назвала олимпийского чемпиона Алексея Ягудина одним из лучших фигуристов в истории.

18 марта Ягудину исполнилось 46 лет.

— Он меня удивляет своими возможностями в совершенно другом ключе, а это прекрасно. Он прекрасно ведет любой проект. Очень интересный, очень хорошо говорит, очень много знает. Я горжусь им. И рада, что я в его жизни участвовала и в какие‑то годы помогла ему быть тем, кем он является.

— Можно ли Алексея назвать лучшим фигуристом в истории или одним из лучших?

— Он, конечно, один из лучших. Хочется передать спасибо его маме за то, что она его родила, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Ягудин также является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.