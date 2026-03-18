Тарасова: «Ягудин — один из лучших фигуристов в истории. Очень интересный, хорошо говорит и много знает. Горжусь им»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «Матч ТВ» назвала олимпийского чемпиона Алексея Ягудина одним из лучших фигуристов в истории.
18 марта Ягудину исполнилось 46 лет.
— Он меня удивляет своими возможностями в совершенно другом ключе, а это прекрасно. Он прекрасно ведет любой проект. Очень интересный, очень хорошо говорит, очень много знает. Я горжусь им. И рада, что я в его жизни участвовала и в какие‑то годы помогла ему быть тем, кем он является.
— Можно ли Алексея назвать лучшим фигуристом в истории или одним из лучших?
— Он, конечно, один из лучших. Хочется передать спасибо его маме за то, что она его родила, — сказала Тарасова «Матч ТВ».
Ягудин также является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.
Тарасова: «Ягудин — один из лучших фигуристов в истории. Очень интересный, хорошо говорит и много знает. Горжусь им»
Тарасова: «Ягудин — один из лучших фигуристов в истории. Очень интересный, хорошо говорит и много знает. Горжусь им»
