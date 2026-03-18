На Кубке Первого канала выступит уникальная фигуристка

На Кубке Первого канала, который пройдет 21 и 22 марта в Санкт-Петербурге, выступит одно из главных открытий нынешнего сезона – 18-летняя Мария Захарова.

На своем дебютном чемпионате России в Санкт-Петербурге Мария стала бронзовым призером, исполнив два четверных тулупа и уступив только Аделии Петросян и Алисе Двоеглазовой, но всего этого могло и не быть.

Три года вне льда

До нынешнего сезона Мария не выступала три года. Причина – травмы, и в ее случае речь шла не о потере формы, а о борьбе за базовые вещи – возможность ходить, а не прыгать четверные.

Все началось со стрессового перелома ноги, который она долго игнорировала.

«Я каталась с этой болью где‑то года два. Потом приехали на юниорские контрольные прокаты в Новогорске, я выхожу на тренировку, прыгаю двойной аксель, выезжаю и не могу встать. Подъезжаю к федерации, меня пытаются затейпировать, но лучше не становится, и федерация сказала нам поехать на МРТ», – рассказывала Захарова «Матч ТВ».

Диагноз оказался куда серьезнее обычной травмы: стрессовый перелом с некрозом. Врачи говорили не о сроках восстановления, а о шансах сохранить ногу.

Конечно, у Марии спрашивали, почему она так затянула. По признанию самой фигуристки, она не любит ходить слушать о своих проблемах со здоровьем, поэтому и оттягивала момент обращения за медицинской помощью.

«Врачи сказали: «Не даем тебе шанс, что у тебя вообще будет нога». Если я не путаю, то мне могли вырезать ладьевидную кость, и тогда стопа была бы неустойчивой. Либо произойдет какое-то чудо, и у тебя кровь будет поступать все же в кость, и ты сможешь хотя бы ходить. А насчет фигурного катания мне ничего не говорили. Потому что, как сказали, у меня косточка фарфоровая. Когда мне делали операцию, сначала хотели вставить винты или шурупы, но кость просто разломилась бы», – добавила Захарова.

Итоги операции не дали мгновенного ответа. Пришлось пропустить сезона – началось долгое восстановление. И даже в этот момент не было понимания, чем все закончится.

Захарова могла завершить карьеру

Самым сложным этапом оказалось не физическое восстановление, а психологическое. В течение нескольких месяцев Мария всерьез рассматривала вариант с завершением карьеры.

«Были ли мысли все бросить? Были. Врачи давали шанс ноге 50 на 50. Понимала, что с карьерой придется закончить. Думала только о том, чтобы мне просто можно было ходить. Так продолжалось около 4-5 месяцев, потом удалось выбраться из этой ситуации», – цитирует Захарову Sport24.

Ключевую роль сыграла поддержка семьи, тренеров и близких. Постепенно возвращалась уверенность, а вместе с ней – и желание снова выйти на лед.

Вторая травма

Казалось, самое тяжелое позади. Мария быстро восстановила четверной тулуп – по ее словам, всего за месяц, но полноценно вернуться не получилось. В октябре 2024 года на тренировке она случайно столкнулась с другим фигуристом.

«Прихожу на тренировку и по кругу решила сделать дупель. Посмотрела – никого нет, начинаю заезжать, уже стою, чтобы оттолкнуться, прыгнуть, и там мальчик выезжает с лутца, начинает замахиваться на тулуп. А этот мальчик, он такой очень «сухой», весь на мышцах, и я понимаю, что эта нога летит в меня... Ударила выше колена.Я упала, сначала вообще не поняла, что случилось. Думала, чуть-чуть порезала, ничего страшного. Начинаю вставать, ко мне подъезжает второй тренер, я смотрю, у меня просто... У меня кровь хлещет, фонтанчиком начала литься», – приводит слова Захаровой Sport24.

Марию срочно увезли в больницу, где сделали операцию. Она провела пять дней под капельницами. По словам ее матери и тренера Анны Царевой, ситуация была критической – лезвие рассекло мышцу бедра на 5 см в глубину, была большая потеря крови.

К счастью, коленная чашечка и сухожилия не были задеты. Но мышцу пришлось сшивать, а восстановление оказалось долгим и болезненным – ногу буквально заново учили сгибаться. К полноценным тренировкам Захарова вернулась только весной 2025-го.

Первый сезон на взрослом уровне

Сезон начался без побед, но два четвертых места на этапах Гран-при России говорили о том, что Мария готова бороться, несмотря на все трудности. Поэтому ее бронза чемпионата России хоть и стала сенсацией, но все же была закономерной.

Потом она вместе с Владиславом Дикиджи заняла третье место на чемпионате России по прыжкам, а вот в финале Гран-при России случился провал – только 11 место.

Кубок Первого канала – шанс доказать, что ее бронза – не разовая акция, а начало нового этапа.