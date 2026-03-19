Стали известны новые подробности конфликта между Плющенко и Тутберидзе

Сергей Дудаков рассказал о планах Никиты и Софии конкуренту, но глава «Хрустального» отрицает факт переманивания. Что происходит?

Всплывают новые подробности конфликта двух крупнейших тренерских групп России: Евгений Плющенко отреагировал на слова Этери Тутберидзе, что переманивания Софии и Никиты Сарновских не было, и шокировал всех заявлением, что информацию о планах спортсменов слил ему тренер из «Хрустального».

Сергей Дудаков стал информатором для своего конкурента. Однако не всё так просто, как кажется.

Переход Сарновских взбесил Плющенко

Совсем недавно штаб Евгения Плющенко ощутило ослабел: Никита и София Сарновские разорвали сотрудничество и перешли к новому специалисту. И если до сегодняшнего дня сохранялась небольшая интрига, кто им станет, то теперь очевидно, что это будет Этери Тутберидзе. Именно поэтому реакция двукратного олимпийского чемпиона была столь яркой:

«Что получили Софа и Никита Сарновские? Помимо результатов и знаний — приглашение в штаб. Видимо, то, что семь лет назад их туда как «профнепригодных» не приняли, а теперь они получили такое важное для них приглашение, им очень польстило, и они согласились! Жаль, что ребята побежали, а ведь мог бы получиться интересный совместный многолетний путь к 2030 году. Честно говоря, эта беготня по штабам в поисках чего-то лучшего вызывает у меня только улыбку, но я очень рад, что это случилось сейчас, а не в 2029 году. Вот тогда было бы действительно обидно», — писал Плющенко.

Потеря сильных спортсменов по вине главного конкурента частично оправдывает поведение Евгения. Нападок на экс-учеников с его стороны не было замечено — все претензии он справедливо высказывает в адрес наставницы «Хрустального». Это совершенно обычный подход в бизнесе, которым стало фигурное катание в России, оттого страннее, что группа Тутберидзе не хочет вести конструктивный диалог и признавать очевидное, а всё ещё прибегает к тактике молчания и отрицания.

Тутберидзе сбросила ответственность на Сарновских

По мнению Этери, никакого переманивания не было. Она представила свою версию событий в интервью Okko Sport:

«Был звонок от мамы где-то в середине января. Мама была в эмоциональной тревоге за свою дочь, потому что какие-то конфликты там внутри происходили. Соглашусь, любая мать захочет защитить своего ребёнка, это абсолютно нормально. Во-первых, я знаю эту семью, потому что первоначально они катались у нас. И я маме сказала: «Вы успокойтесь, потому что, как я вижу это со стороны, с вами работают. Вы, очевидно, в лидерах у этого тренера. С вами абсолютно точно работают индивидуально – и, как показывает практика, работают хорошо». Потому что эти дети так или иначе… да, где-то там проваливаются, но они всё равно в топах, их знают. Поэтому говорить, что плохо работают — точно неправильно. Я сказала, что с ними работают хорошо. То, что есть какие-то эмоции — нужно успокоиться сейчас, потому что любое решение, принятое на эмоциях, скорее всего, будет неверным. Я сказала: «Пожалуйста, вот у вас сейчас впереди все основные старты, вы должны успокоиться, в семье должно быть всё спокойно, пусть дети катаются, пусть дети тренируются». Вот об этом мы с мамой поговорили, и правда всё успокоилось. Я видела, что дети нормально стартовали. Наблюдала, что их выводят, с ними работают. И для себя решила, что всё хорошо, потому что, честно говоря, не считаю, что конфликт между родителями должен приводить к тому, что уходят спортсмены. Это неверное решение. Но потом в новостях прочитала, что Сарновские ушли из школы «Ангелы Плющенко». Мне тут же позвонили знакомые, директор позвонила, я говорю: «Нет, к нам они не доходили, значит, они куда-то ушли». И уже через два дня позвонила мама и сказала: «Да, мы ушли, можно мы к вам придём?»

Риторика Тутберидзе была направлена на поддержку соперника – она отметила положительные качества Плющенко как тренера. Конечно, возможно, со временем Этери признала работу Евгения, но всё равно несколько непривычно слышать такую похвалу от человека, который когда-то задал вопрос о Плющенко: «А он есть?» Раньше глава «Хрустального» не видела потенциала в руководителе «Ангелов», теперь ситуация изменилась.

Но это не единственный спорный момент в заявлении Тутберидзе — по большому счёту она скинула ответственность за переход на семью Никиты и Софии, чтобы подчеркнуть, что инициатива шла не от неё. И вот в этом есть определённая нестыковка, на которую и указал Плющенко в ответном комментарии.

Дудаков предупредил Плющенко об уходе Сарновских

Из слов Этери стало понятно, что она не была в курсе ухода Сарновских из «Ангелов», и обратились к ней уже после разрыва отношений с прежними тренерами. Однако вот что рассказал Евгений:

«5 марта Сергей Дудаков передал информацию тренеру моего штаба на финале Гран-при, что Сарновские Никита и Софа переходят в их штаб в майское окно. В этот же день Никита Сарновский мне это подтвердил, когда я ему задал вопрос в лоб. После этого мы с ним попрощались. Я не видел смысла в своей дальнейшей работе. Хотя, не скрою, получить эту информацию не от моих спортсменов, которых тренировал семь лет, и их родителей, а от «дружественного» нам штаба было мне неприятно. Но, видимо, очень кому-то не хотелось ждать майского окна. Хотелось блеснуть в Йошкар-Оле. Хотелось, чтобы я быстрее узнал о переходе моих спортсменов к вам и быстрее распрощался. Что и случилось. Мне говорили, что обработка началась после прыжкового турнира, когда Никита стал чемпионом России по прыжкам. Слухи доходили, но я отказывался в них верить. Никита свой уход в ТШТ 5 марта подтвердил не только мне, но и моей супруге как гендиректору академии, сообщил своим друзьям в группе. Отец спортсмена озвучил этот факт не только тренерскому штабу, но и родителям группы. В связи с этим у меня один-единственный вопрос: «А что, в таком уважаемом штабе правая рука не знает, что делает левая? Сергей Дудаков знал про переход спортсменов и даже потрудился сообщить нашему штабу, а Этери Тутберидзе узнала об этом из новостей?» Коллеги, вам самим не смешно? В следующий раз, когда захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им «компоненты» и «места в сборной». Компоненты нужно ещё накатать, а места в сборной как минимум заслужить. По крайней мере, если мы с вами за честный спорт и честную профессиональную конкуренцию».

Комментарии в целом излишни, но отметить стоит: одна из сторон точно что-то не договаривает. И с учётом того, что Сарновских всё-таки приняли в «Хрустальном» (а такие вещи в этой группе не делаются «на эмоциях», ведь спортсмены проходят тщательный, порой многоступенчатый отбор), то сомнений в том, какая именно, не остаётся.

Вопрос: зачем делать из этого тайну? Нарушение правил трансферного окна несущественное, а сильным фигуристам рады любые специалисты, и ничего постыдного в обучении спортсменов, получивших базу у конкурента, не должно быть. Или нет?..