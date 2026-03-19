Судья из Европы ждет возвращения Валиевой и Трусовой

Работавший на Олимпийских играх 2026 года нидерландский судья Йерун Принс рассказал, что очень ждет возвращения российских фигуристок Александры Игнатовой (в девичестве Трусовой) и Камилы Валиевой на соревнования. Его слова приводит РИА Новости.

«Очень классно слышать, что Камила и Александра возвращаются в спорт! С нетерпением жду возможности посмотреть на них четыре года спустя», — сказал Принс.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. 25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок отстранения фигуристки. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Валиева и Трусова в этом году выступили на прыжковом чемпионате России и сообщили о планах вернуться в следующем сезоне.