Тарасова поделилась ожиданиями от возвращения Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от возвращения российской фигуристки Камилы Валиевой на лёд. Валиева примет участие в Кубке Первого канала, который пройдёт с 21 по 22 марта в Санкт-Петербурге.

«С интересом жду возвращение Камилы. Если она катается, наверняка уже находится в хорошей форме. Очень интересно. Я очень положительно отношусь к тому, что она собирается выступать. Камила очень талантливый человек. Её возможности неисчерпаемы», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской. В декабре 2025 года завершилась её четырёхлетняя дисквалификация, которую она получила из-за обнаружения в пробе от декабря 2021 года запрещенного препарата триметазидина.