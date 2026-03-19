Тарасова назвала Гуменника частью мировой элиты

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что россиянин Петр Гуменник входит в мировую элиту мужского фигурного катания.

«На чемпионате мира Гуменник боролся бы за медали. Он входит в мировую элиту мужского фигурного катания. Жаль, что нас там не будет», - заявила Тарасова.

Ранее Гуменник стал чемпионом страны и занял шестое место на Олимпийских играх в Италии. В марте фигурист стал победителем финала Гран‑при России в Челябинске.

Чемпионат мира пройдет в Праге 24–29 марта.

Спортсмены с российскими и белорусскими паспортами не смогут принять участие в турнире - об этом ранее сообщил международный союз конькобежцев (ISU).