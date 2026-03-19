Садкова ответила, жалеет ли, что не взяла золото гран-при

Серебряный призёр финала Гран-при России — 2026 фигуристка Дарья Садкова ответила, жалеет ли она, что не смогла дотянуть до победы на соревновании.

– Даша, первая медаль финала Гран-при в твоей карьере. Рада, что серебро, или всё же немножко грустно, что не золото?

— Вообще это вторая медаль финала Гран-при именно в карьере, первая была тоже серебряная, но на юниорском финале. Именно взрослого финала – да, первая.

Я не расстроена тем, что, возможно, где-то не дожала до золотой медали. Мы с девочками, наверное, сделали всё, что смогли. Я придерживаюсь мнения, что у всех одна попытка на старте, и каждый показывает свой прокат и за этот прокат получает определённые баллы, а в каких-то случаях – медаль и призовое место, — сказала Садкова в интервью Okko Sport.