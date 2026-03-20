Фигурист Угожаев снялся с Кубка Первого канала

Бронзовый призёр финала Гран-при России — 2026 по фигурному катанию Николай Угожаев пропустит Кубок первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге 21 и 22 марта. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. О причинах снятия фигуриста с турнира не сообщалось.

По словам источника, Угожаева заменит Артур Даниелян.

На турнире будут представлены сборные Москвы и Санкт-Петербурга (фигуристы, представляющие другие регионы, также будут распределены между двумя командами). В каждой из них — пять девушек, пять мужчин, две спортивные пары и два танцевальных дуэта. Помимо прокатов своих программ, фигуристы будут участвовать в прыжковом баттле, эстафетах и конкурсах мастерства на льду.