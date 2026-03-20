Фигурист Лазарев рассказал, на какие специальности планирует поступать

Двукратный победитель первенства России по фигурному катанию Лев Лазарев рассказал «Матч ТВ», что планирует поступать в вуз на две специальности.

© Матч ТВ

Лазареву 16 лет, в сезоне‑2025/26 он выиграл два этапа Гран‑при России, финал серии и первенство страны среди юниоров.

— Сейчас мне нужно сконцентрировать внимание на ЕГЭ. Потому что у меня скоро экзамены, а я пока не уверен, что могу их нормально написать. Русский, английский и базовую математику буду сдавать в досрок, обществознание и биологию — в основное время.

Последние две недели до финала Гран‑при решал не так много. И из‑за этого я довольно сильно переживаю. Потому что были проблемы с подготовкой к финалу Гран‑при и не было ни времени, ни сил учиться после тренировок, да и в целом.

— Куда хочешь поступать?

— Это тоже трудный вопрос, потому что я же заканчиваю школу на год раньше и у меня еще есть год в запасе. На тренера я точно буду поступать. И еще в юридический, но точное направление не знаю.

— Думаешь взять год перерыва от учебы и отдохнуть?

— Наверное, я не буду этот год тратить на отдых. Думаю, что мне нужно всё‑таки поступать в этом году, но это уже зависит от ЕГЭ, — сказал Лазарев «Матч ТВ».