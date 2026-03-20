Тарасова похвалила Валиеву

Тарасова: «Валиева восстанавливает элементы, которые делала, когда выигрывала. Посмотрим на соревнованиях, как они будут идти»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «Матч ТВ» похвалила Камилу Валиеву за восстановление элементов ультра‑си.
Валиева исполнила тройной аксель на тренировке.
— Валиева восстановила тройной аксель.
— Это прекрасно! Дай бог ей всего хорошего!
— С тройным акселем и четверным тулупом она сможет бороться за медали?
— Она будет выступать в следующем сезоне, посмотрим на нее на соревнованиях, как и какие программы она будет катать, как в этих программах будут идти эти элементы. Я не говорю «если», я педагог. На Олимпиаде никто не прыгнул четверной из девочек, мало в мире кто этим может похвастаться, практически никого нет. Она восстанавливает свои элементы, которые делала, когда выигрывала. Она большая молодец! — сказала Тарасова «Матч ТВ».
Валиева ранее отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, в ноябре 2025 года спортсменка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской.
Валиевой 19 лет, она победительница этапов Гран‑при ISU и чемпионка мира среди юниоров.
Тарасова: «Валиева восстанавливает элементы, которые делала, когда выигрывала. Посмотрим на соревнованиях, как они будут идти»
Тарасова: «Валиева восстанавливает элементы, которые делала, когда выигрывала. Посмотрим на соревнованиях, как они будут идти»
