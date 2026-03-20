Плющенко анонсировал совместное шоу с Ягудиным

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в социальных сетях анонсировал совместное шоу с олимпийским чемпионом 2002 года, четырёхкратным чемпионом мира в одиночном катании Алексеем Ягудиным.

«С братухой 25 лет не общались, тут на днях встретились, психанули и решили замутить в родном Дворце «Юбилейном» 6,7 и 8 марта в Питере и в Москве 19 и 20 февраля на ВТБ Динамо арене масштабные ледовые шоу „Плющенко и Ягудин снова на одном льду“ спустя 25 лет яркого противостояния! Такой вот эксклюзив и только для Вас!» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Напомним, Плющенко и Ягудин вновь встретились на льду в честь 85-летия тренера Алексея Мишина и пожали друг другу руки.