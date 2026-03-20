Валиева назвала самые сложные элементы

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, какие элементы ей сложнее исполнять. Она оценила их по шкале от 0 до 10. Самыми сложными спортсменка назвала четверные прыжки, а самым лёгким — дорожку шагов.

— Самые сложные элементы для Камилы Валиевой. Надо оценить от 0 до 10. Двойной аксель?

— Один.

— Тройной аксель?

— Семь.

— Каскад тройной тулуп — тройной тулуп?

— Три.

— Каскад тройной лутц — тройной риттбергер?

— Восемь.

— Тройной лутц — ойлер — тройной сальхов?

— Пять.

— Тройной флип?

— Три.

— Тройной риттбергер?

— Два.

— Четверной сальхов?

— Девять.

— Дорожка шагов?

— Один.

— Вращение бильман?

— Пять.

— Четверной тулуп?

— От трёх до девяти в зависимости от настроения, — сказала Валиева в интервью «ДоброФон».