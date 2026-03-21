Мишина/Галлямов выиграли короткую программу спортивных пар на Кубке Первого канала

Трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на Кубке Первого канала — 2026. Спортсмены набрали 79,20 балла.

На втором месте расположились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, получившие от судей 79,18. Тройку лидеров замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (77,93).

Кубок Первого канала — 2026. Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 79,20.

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Москва) — 79,18.

3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Москва) — 77,93.

4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Санкт-Петербург) — 72,46.

После этого конкурса лидирует команда Москвы, набравшая 157,11 балла. У команды Санкт-Петербурга 151,66 балла.