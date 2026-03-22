Сборная Москвы выиграла Кубок Первого канала по фигурному катанию

Победой сборной Москвы завершился прошедший в Санкт-Петербурге Кубок Первого канала по фигурному катанию.

В воскресенье состоялись выступления в танцах на льду, а также свои произвольные программы представили женщины и мужчины в одиночном катании. Помимо этого, прошли конкурсы параллельных прыжков, сбора игрушек со льда на скорость и командные эстафеты.

По сумме баллов сборная Москвы победила команду Санкт-Петербурга, набрав 2635,26 балла против 2585,72 балла у соперников. Победившая команда получила денежный приз - 14 миллионов рублей, 7 миллионов достались хозяевам.

В воскресенье в танцах на льду победу одержали представители Москвы Александра Степанова и Иван Букин - 131,44 балла. В произвольной программе у женщин лучший результат показала москвичка Мария Захарова - 149,53 балла. А у мужчин лучший результат у Петра Гуменника из Санкт-Петербурга - 195,52 балла.