Фигуристка Петросян не смогла покинуть Санкт-Петербург

Российская фигуристка Аделия Петросян в своем Telegram-канале рассказала, что не смогла вовремя покинуть Санкт-Петербург.

«Нашли спортивный коврик в аэропорту. Теперь продолжаю праздновать на вокзале», — написала она.

Вечером 22 марта из-за атаки БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область аэропорт Пулково приостановил прием и выпуск воздушных судов. В такой же ситуации, как и у Петросян, оказались еще несколько фигуристов.

21 марта Петросян выиграла короткую программу у женщин на Кубке первого канала. Во время выступления фигуристка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, исполнила четверной тулуп — исполнение прыжков в четыре оборота было разрешено у женщин в коротких прокатах во время КПК.

Команда Москвы, капитаном которой была Петросян, набрала 2635,26 балла и заняла первое место на турнире. Вторыми финишировали представители Санкт-Петербурга с результатом 2585,72 балла. Команда-победитель получит за победу 14 млн рублей, за второе место петербуржцы получат 7 млн рублей.