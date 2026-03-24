«Вообще не слишком интересен». Роднина — о стартующем чемпионате мира — 2026 в Праге

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о стартующем чемпионате мира — 2026 по фигурному катанию, который пройдёт с 25 по 29 марта в Праге.

«ISU не мог допустить российских фигуристов до чемпионата мира. На Олимпиаде им разрешили выступить по просьбе Международного олимпийского комитета. Общие же правила действуют на протяжении сезона. Летом пройдёт конгресс ISU, на нём могут быть приняты какие-либо решения. Чемпионат мира после Олимпиады вообще не слишком интересен, поскольку многие лидеры его пропускают. Более интересным он будет в следующем сезоне», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».