Отец Валиевой рассказал, как спортсменка совмещает карьеру с учебой

Отец российской фигуристки Камилы Валиевой рассказал, как спортсменка совмещает карьеру с учебой.

«Камила с маленького возраста привыкла тренироваться в таком режиме. Если она хочет, значит, желает и может. Если бы Камила не хотела этим заниматься, ушла бы из спорта как Анна Щербакова и остальные», – рассказал Валерий Рамазанов.

Валиевой 19 лет. В этом году она вернулась на лед после дисквалификации длиной в четыре года (в 2022 году ее обвинили в использовании допинга).

21-летняя Анна Щербакова завершила любительскую спортивную карьеру в 2025 году. На Олимпийских играх в Пекине-2022 она завоевала золото.