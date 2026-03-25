Тарасова рассказала, за кого будет болеть на ЧМ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала «Матч ТВ», что на чемпионате мира в Праге будет болеть за японскую фигуристку Каори Сакамото.

Чемпионат мира стартует в столице Чехии в среду.

— Сможет ли Илья Малинин реабилитироваться за Олимпиаду и выиграть этот турнир?

— Я буду очень рада, если он сможет. Это нужно, чтобы он реабилитировался.

— У кого из женщин будет больше шансов на победу? Лью снялась, а у Сакамото это последний турнир.

— Я всегда болею за Каори. Надеюсь, что она как‑то подберется, соберется и выиграет чемпионат мира, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Малинин — двукратный чемпион мира. На Олимпиаде 2026 года в Италии он стал чемпионом в командных соревнованиях и занял восьмое место в личном турнире.

Сакамото — трехкратная победительница чемпионата мира. На Играх‑2026 она выиграла серебряную медаль в личных соревнованиях. Также японка дважды завоевала серебро в командных турнирах Олимпиады (2022, 2026).

На чемпионат мира в Праге не заявлены олимпийские чемпионы 2026 года Михаил Шайдоров (Казахстан) и Алиса Лью (США).