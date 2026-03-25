Энберт рассказал, чем ему будет интересен ЧМ

Чемпионат мира по фигурному катанию в Праге вызывает большой интерес. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане в командных соревнованиях Александр Энберт.

Чемпионат мира стартует в среду и завершится 29 марта показательными выступлениями.

"После Олимпийских игр чемпионат мира интересен, ведь на нем начинается новый олимпийский цикл, у спортсменов есть возможность как-то заявить о себе, занять какие-то места, подвинуться повыше в рейтинге и так далее, - сказал Энберт. - Ребята, которые не выиграли Олимпийские игры, на чемпионате мира будут реабилитироваться в какой-то степени. Например, Илья Малинин захочет показать что-то интересное. Поэтому чемпионат мира точно будет интересным. Если говорить о том, что много кто не приехал, то это стандартная практика. Во-первых, Олимпийские игры - очень эмоционально сложный турнир. Да и в целом олимпийский сезон - физически тяжелый турнир. Многие спортсмены уже не выдерживают нагрузки, пропускают чемпионат мира, поэтому тоже ожидаемо в какой-то степени".