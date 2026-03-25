Авербух высказался о ЧМ по фигурному катанию без россиян

Серебряному призеру Олимпийских игр Илье Авербуху чемпионат мира по фигурному катанию в Праге будет не очень интересен из-за отсутствия российских спортсменов. Об этом Авербух рассказал ТАСС.

Турнир пройдет в Праге с 25 по 29 марта.

"Главный накал был на Олимпиаде, при несправедливом отсутствии наших спортсменов интерес с моей стороны к чемпионату мира небольшой. Думаю, Илья Малинин восстановит статус-кво (американец стал на Играх восьмым в одиночном катании - прим. ТАСС) - я в этом не сомневаюсь, - сказал Авербух. - Дадут выиграть японке Каори Сакамото, тем более она объявила о завершении карьеры".

"В спортивных танцах в отсутствие американцев выиграют французы. Думаю, грузинская пара (серебряные призеры Игр Анастасия Метелкина и Лука Берулава - прим. ТАСС) станет первой в истории фигурного катания парой из этой страны, выигравшей чемпионат мира. В общем это достаточно прогнозируемые результаты", - добавил Авербух.

Россияне из-за санкций Международного союза конькобежцев не выступят на чемпионате мира. На Олимпиаде выступавшие в нейтральном статусе Аделия Петросян и Петр Гуменник стали шестыми в одиночном катании.