Ягудин не верил в возвращение Валиевой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин признался, что сомневался в возможности возвращения фигуристки Камилы Валиевой в большой спорт. 21 марта Валиева представила короткую программу на Кубке Первого канала.

«Я не верил, что она вернётся. Хотя и говорил, что верил, но внутри считал, что это серьёзное испытание», — сказал Ягудин в эфире шоу «Каток».

Камила Валиева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Родилась 26 апреля 2006 года в Казани, является участницей Олимпийских игр 2022 года. 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении запрещённого препарата триметазидина и дисквалифицировал спортсменку. 25 декабря 2025 года срок отстранения фигуристки завершился.