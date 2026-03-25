Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира — 2026 в Праге
Трёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира — 2026, который проходит в Праге (Чехия). За своё выступление она получила от судей 79,31 балла.
Второй стала её соотечественница Монэ Тиба с результатом 78,45. Тройку лидеров замкнула американка Эмбер Гленн (72,65).
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026. Женщины. Короткая программа:
Каори Сакамото (Япония) — 79,31 балла.
Монэ Тиба (Япония) — 78,45.
Эмбер Гленн (США) — 72,65.
Изабо Левито (США) — 72,16.
Нина Пинзаррон (Бельгия) — 71,82.
Анастасия Губанова (Грузия) — 69,92.
Лара Наки Гутманн (Италия) — 69,33.
Ами Накаи (Япония) — 69,10.
Сара Эверхардт (США) — 68,74.
Ли Ха Ин (Южная Корея) — 68,50.
Нина Петрыкина (Эстония) — 67,29.
Софья Самоделкина (Казахстан) — 66,95.