Татьяна Тарасова оценила выступление Каори Сакамото на ЧМ-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира — 2026. Японка получила от судей 79,31 балла.

«Я смотрела короткую программу. Болею за Сакамото, я её фанатка. Она совершенно изумительно каталась сегодня, идёт на первом месте. Я очень довольна», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026. Женщины, короткая программа:

1. Каори Сакамото (Япония) — 79,31 балла.

2. Монэ Тиба (Япония) — 78,45.

3. Эмбер Гленн (США) — 72,65.

4. Изабо Левито (США) — 72,16.

5. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 71,82.