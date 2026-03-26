Фигуристка Щербакова рассказала, как на нее повлияла победа на ЧМ-2021

Победа на чемпионате мира 2021 года позволила фигуристке Анне Щербаковой выступать на Олимпиаде в Пекине с большей уверенностью. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Цвет медали не сыграл такой роли, как тот опыт, который за ней стоял. К Олимпийским играм я уже подходила достаточно опытной спортсменкой. Знала, как готовиться к тренировкам, что нужно сделать, чтобы был правильный настрой на самих соревнованиях. И как справляться с трудностями, которые возникали: травмы, замена коньков и многое другое, - сказала Щербакова. - Весь этот опыт накопленных ошибок и их решения позволил чувствовать себя на Олимпиаде более уверенной".

Также фигуристка отметила, что чемпионат мира не уступает по значимости Олимпиаде.

"Для меня чемпионат мира не уступает по значимости Олимпийским играм. На обоих этих турнирах выступают все сильнейшие спортсмены на данный момент", - подчеркнула она.

Щербаковой 21 год, она также является победительницей Олимпийских игр (2022), чемпионата Европы (2022) и командного чемпионата мира 2021 года, трехкратной чемпионкой России. Выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине стало последним для фигуристки на официальных соревнованиях.