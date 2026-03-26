Плющенко отметил главную слабость российских фигуристов

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал главную слабость российских фигуристов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, мужчинам-одиночникам не хватает интерпретации.

«Ну нет ее! Прыгаем, да, здорово. Но связующих очень мало, все разбеги простые. Сравниваем с иностранным катанием — там переходы, сложные входы во вращение, выходы из прыжков сложные», — заявил Плющенко.

От также призвал добавить прокатам российских фигуристов скоростной составляющей.

«Мы словно ходим, и это действительно видно», — отметил Плющенко.

Ранее тренер призвал судей жестче оценивать фигуристов на российских стартах.