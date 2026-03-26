Фигурист Малинин высказался о провальном выступлении на Олимпиаде

Американский фигурист Илья Малинин после неудачи на зимних Олимпийских играх — 2026 признался, что принимает все, как есть. Его слова приводит Golden Skate.

«Конечно, я много думаю о произошедшем, но также вспоминаю и хорошие моменты, потому что на Олимпиаде было очень весело. Честно говоря, это был такой нереальный опыт, что, думаю, я никогда больше такого не переживу», — отметил он.

На Олимпиаде Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла),.

26 марта Малинин выиграл короткую программу на чемпионате мира — 2026 в Праге, Чехия. В своем прокате он исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц + тройной тулуп и набрал 111,29 балла. При этом изначально Малинин заявил каскад с четверным акселем, однако исполнять его не стал.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований. Произвольные программы мужчины покажут 28 марта, начало — 14:30 по московскому времени.

