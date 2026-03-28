Японская фигуристка Сакамото стала четырехкратной чемпионкой мира

Японская фигуристка Каори Сакамото стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию среди женщин.

© Российская Газета

На проходящем в Праге турнире в пятницу вечером завершились соревнования среди одиночниц. В четвертый раз золото чемпионата мира досталось японке Сакамото.

По итогам короткой и произвольной программ она набрала 238,28 балла. Почти 10 баллов ей уступила еще одна представительница Японии Монэ Тиба. Замкнула тройку лучших Нина Пиндзарроне из Бельгии.

Накануне чемпионата мира стало известно, что Сакамото планирует завершить карьеру.

Российские фигуристы не допущены до участия в чемпионате мира даже в нейтральном статусе.