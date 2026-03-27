Почему американская фигуристка Алиса Лью снялась с чемпионата мира

Американка могла приблизиться к великим по количеству титулов. Медали Алисе совсем не интересны?

Алиса Лью вновь удивляет бунтарским характером. Её снятие с чемпионата мира не результат физической усталости и не попытка пофилонить, а тотальный пофигизм по части медалей и дерзкий протест против жестокой системы женского одиночного катания? Разбираемся.

Постолимпийский ЧМ резко потерял в уровне

Чемпионат мира в Праге проходит без топ-фигуристов. Снятия повсеместные — больше 20 спортсменов во всех дисциплинах. Три олимпийских чемпиона — вне игры, и наибольшие вопросы к отказу от участия Алисы Лью. Если с мотивацией Михаила Шайдорова и Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса не проигрывать на первом же старте после триумфа в Милане всё относительно прозрачно, то с американкой такая схема не работает. Обойти главную конкурентку у неё шансы были, несмотря на скептический настрой Елены Вайцеховской.

«Алиса Лью — фигуристка-праздник, фигуристка-вдохновение, в то время как Каори Сакамото — крепкий профессионал с очень высокой (в отличие от Лью) нижней планкой результата. Рассчитывать на то, что вдохновение случится повторно и в нужный момент — так себе стратегия. Поэтому решение абсолютно верное. Парадокс на самом деле: ЧМ лишился в одиночном катании двух олимпийских чемпионов и совершенно ничего не потерял при этом», — написала она.

Однако в этом есть лишь половина правды. Алиса и правда не выглядела абсолютным фаворитом, но и очевидным андердогом назвать двукратную олимпийскую чемпионку (что напрямую влияет на рост оценки за компоненты) с невероятной стабильностью уж точно было нельзя.

Лью сделала прощальный «подарок» Сакамото

С уходом Лью любая борьба за золото сошла на нет. Скорее всего, американка сделала именитой японке прощальный «подарок». Сакамото проводит последний сезон в карьере, и, хотя на Олимпиаде ей не удалось воплотить свою мечту в жизнь из-за внутреннего сбоя, забрать четвёртую победу на чемпионате мира она способна.

В каком-то смысле это искупление за ту ошибку на Играх — тот несчастный одинарный тулуп в каскаде, который помешал вписать ей своё имя в историю). Небольшой утешительный приз в виде ещё одного титула, который вряд ли принесёт большое удовлетворение.

Но смог бы он порадовать соперницу? Кажется, у обеих фигуристок есть любовь к тому, что они делают, однако если Каори обожает и сам процесс, и награды, то у Алисы позиция несколько другая — в ином же случае она бы ухватилась за возможность пополнить коллекцию трофеев и приблизиться к великим — к той же Катарине Витт, у которой столько же олимпийских золотых медалей и в четыре раза больше побед на чемпионатах мира.

Отказ Лью от медали — протест против отца

Возможно, американка занимается коллекционированием, и ей достаточно по одной медали с каждого турнира, а золото мирового первенства она однажды уже выиграла.

А может, ей и правда нужна пауза после изнуряющих Олимпийских игр — в фигурном катании это частая практика, когда спортсмен отказывается от следующего после главного старта четырёхлетия выхода на лёд. Тем не менее это не физическая усталость. Моральный аспект волнует Лью гораздо больше, и она не стесняется говорить об этом. Во всех интервью Алиса отмечала, что позитивный настрой помог ей выиграть, но он же является причиной, почему спорт никогда не станет основной целью в её жизни.

«В 14 лет я уже ненавидела фигурное катание. Я начала его ненавидеть, потому что думала, что все проблемы исходят из него. В 16 лет я завершила карьеру и не каталась. Какие проблемы я испытывала? Мне был одиноко, я не видела друзей, ну а ещё была пандемия коронавируса, поэтому все были разбросаны по миру. Тебе 14 лет, ты не ходишь в школу, не видишься с друзьями и так усиленно тренируешься — ради чего? Я уже не понимала, для чего это делаю», — говорила фигуристка в интервью Rolling Stone.

Дополнительно она отметила, что всегда выберет встречу с друзьями и близкими вместо тренировки, и ей неважно, каким будет общественное мнение на этот счёт, равно как и мнение её семьи. Она даже призналась, что негодовала из-за реакции отца на её возвращение на лёд.

«Он был счастлив, но меня это не волновало. Я даже злилась, что он счастлив. Типа: «Как ты посмел?» Я просто думала: «Ты не заслуживаешь того, чтобы радоваться этому решению, потому что злился, когда я ушла». Считала, что у него не должно быть мнения по этому поводу, если это имеет смысл. Вообще не хотела, чтобы ему было дело, потому что это не должно было его так сильно затрагивать, как в прошлый раз», — сказала она.

И вот после таких слов отказ Алисы от участия в чемпионате мира выглядит как дерзкий протест, попытка в очередной раз проявить свою независимость в спорте и нежелание встраиваться в систему жёсткого преодоления, с которым ассоциируется женское одиночное катание. А что, так можно было?