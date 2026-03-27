Дочь Тутберидзе с партнером вошли в топ-10 после ритм-танца на чемпионате мира

Грузинский танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина занял десятую позицию после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Чехии, Прага.

За свое выступление они набрали 79,34 балла.

Ритм-танец выиграли французы Гийом Сизерон и Лоран Фурнье Бодри, которые за свое выступление получили 92,74 балла. На второй строчке расположились канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, набравшие 86,45 балла. Замкнули тройку сильнейших британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон — 85,09 балла.

Дэвис — дочь российского тренера Этери Тутберидзе.

Дэвис и Глеб Смолкин представляют сборную Грузии с лета 2023 года. Под флагом этой страны они выиграли два этапа серии «Челленджер» в Будапеште и Астане. Пара тренируется в Академии Монреаля, которая является сильнейшей в мире для спортивных танцевальных пар. При этом ранее сообщалось, что пара может начать выступление под американским флагом. В составе сборной России они выступали на зимних Олимпийских играх — 2022.

