Фигуристка Синицына дала первый комментарий после жуткой травмы

Российская фигуристка Виктория Синицина перенесла операцию после шоу Татьяны Навки, где во время выступления получила серьезную травму.

Об этом спортсменка написала в соцсетях.

«Всем привет! У меня все в порядке. Ногу зашили, всё хорошо. Буду выздоравливать. Спасибо всем огромное за теплые слова, скоро поеду домой!» — написала Синицына.

Во время выступления партнер спортсменки Никита Кацалапов случайно порезал ее коньком, фигуристка получила рваную травму голени, из-за чего началось обильное кровотечение.

Синицина выступала в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым с сезона-2014/15. На Олимпийских играх в Пекине Синицина и Кацалапов стали чемпионами в командном турнире (в 2024 году из-за дисквалификации Камилы Валиевой медаль была изменена на бронзовую), а в личных соревнованиях танцевальных пар завоевали серебряную медаль.

Пара Синициной и Кацалапова дважды становилась чемпионами России (2019, 2020), чемпионами Европы (2020, 2022). В разные годы пара также выигрывала золото, серебро и бронзу чемпионатов мира, бронзу командного чемпионата мира и серебро финала Гран-при по фигурному катанию в 2018 году. На официальных стартах пара не выступала с Олимпийских игр — 2022.

2 октября 2022 года Синицина и Кацалапов поженились.