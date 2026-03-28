Фигуристка Синицына дала первый комментарий после жуткой травмы

Фигуристка Синицына заявила, что ей успешно зашили ногу

Российская фигуристка Виктория Синицина перенесла операцию после шоу Татьяны Навки, где во время выступления получила серьезную травму.

Об этом спортсменка написала в соцсетях.

«Всем привет! У меня все в порядке. Ногу зашили, всё хорошо. Буду выздоравливать. Спасибо всем огромное за теплые слова, скоро поеду домой!» — написала Синицына.

Во время выступления партнер спортсменки Никита Кацалапов случайно порезал ее коньком, фигуристка получила рваную травму голени, из-за чего началось обильное кровотечение.

Синицина выступала в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым с сезона-2014/15. На Олимпийских играх в Пекине Синицина и Кацалапов стали чемпионами в командном турнире (в 2024 году из-за дисквалификации Камилы Валиевой медаль была изменена на бронзовую), а в личных соревнованиях танцевальных пар завоевали серебряную медаль.

Пара Синициной и Кацалапова дважды становилась чемпионами России (2019, 2020), чемпионами Европы (2020, 2022). В разные годы пара также выигрывала золото, серебро и бронзу чемпионатов мира, бронзу командного чемпионата мира и серебро финала Гран-при по фигурному катанию в 2018 году. На официальных стартах пара не выступала с Олимпийских игр — 2022.

2 октября 2022 года Синицина и Кацалапов поженились.

