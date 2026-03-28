Синицина прокомментировала травму, полученную на шоу

Фигуристка Виктория Синицина прокомментировала инцидент, произошедший во время шоу Татьяны Навки, и заверила, что с ней все в порядке. Спортсменка уточнила, что ногу зашили, лечение прошло успешно, и она будет восстанавливаться дома.

© Вечерняя Москва

— У меня все в порядке. Ногу зашили, все хорошо, буду выздоравливать. Спасибо за вашу поддержку, за ваши переживания. Скоро поеду домой, — написала она в своем Telegram-канале.

Инцидент случился на льду, когда Никита Кацалапов случайно порезал коньком свою партнершу. Несмотря на травму, Синицина доработала программу до конца, и только после зрители заметили кровь на платье и то, что девушка не могла самостоятельно передвигаться. Тогда Кацалапов подхватил Викторию и помог ей сойти со льда. Сразу после шоу спортсменка была доставлена в больницу, где врачи наложили швы.

