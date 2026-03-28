Ника Эгадзе: «Я не доволен собой, все можно было сделать лучше. Главный урок, который я извлек из этого сезона, — нужно слушать себя»
Грузинский фигурист Ника Эгадзе оценил выступление на чемпионате мира в Праге.
«Я просто старался сохранять спокойствие и делать свою работу без нервов. Короткая программа не повлияла на мою подготовку и сегодняшнее выступление. Я не доволен собой, все можно было сделать лучше. Главный урок, который я извлек из этого сезона, — нужно слушать себя. Идей на следующий сезон пока нет. Самым значимым моментом сезона стали Олимпийские игры, потому что это моя первая Олимпиада», – сказал Эгадзе.
