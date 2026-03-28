Фигурист Малинин выиграл чемпионат мира после провала на Олимпиаде

Олимпийский чемпион в командном турнире американский фигурист Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира. На соревнованиях в Праге он одержал победу с результатом 329,40 балла.

Серебро и бронзу завоевали представители Японии Юма Кагияма и Сюн Сато (306,67 и 288,54 балла соответственно).

Напомним, что в Милане-2026 Малинин провалил произвольную программу и занял лишь восьмое место в личном турнире, а сенсационным чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана, который в Прагу не приехал.

"Хотел исполнить произвольную программу на одном дыхании, и это получилось", - отметил Малинин в интервью сразу после завершения проката.

Хотя заявленных семи четверных прыжков мы не увидели. Вместо четверного акселя был только тройной.